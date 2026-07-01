Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 70: Hängt sie höher (2)
23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Die Bewohner von Liebitz haben alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen für das Zuckertütenfest. Besonders Phillip und Lena genießen die Zeit als Familie mit ihren Töchtern. Nachdem Frieda und Dr. Krüger bei Urs eine Amnesie in Folge der Rauchvergiftung diagnostiziert haben, kümmert sich Julius um seinen Vater. Während sie sich langsam näherkommen, verschweigt Urs ihm, dass sein Gedächtnis zurückkehrt.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.