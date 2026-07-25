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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Willst du? (1)

JoynStaffel 1Folge 85vom 01.08.2026
Willst du? (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 85: Willst du? (1)

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nach Georgs überraschendem Heiratsantrag ist sich Anna zunächst unsicher. Doch dann beschließt sie, dass er auf Probe bei ihnen einziehen soll. Pippa plagen Schuldgefühle, weil Julius weiterhin darauf besteht, allein auf der Baustelle gewesen zu sein und nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, obwohl es ihre Idee war.

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