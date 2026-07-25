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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Undercover (1)

JoynStaffel 1Folge 87vom 01.08.2026
Undercover (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 87: Undercover (1)

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Frieda ist besorgt, weil Otto in letzter Zeit immer öfter vergesslich scheint. Bei einem Spieleabend testet sie seine kognitive Fitness, doch statt einer Demenz findet sie heraus, dass er jede Menge Schulden hat. Nachdem Pippa ein Video der Einbruchsaktion postet, schaltet sich Felix ein und nimmt sich widerwillig doch Julius' Fall an. Er findet heraus, dass auch Cornelia Fehler gemacht hat und bringt sie dazu, ihre Anzeige zurückzuziehen.

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