Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 23: Die andere Seite (2)
42 Min.Ab 12
Walter will seinen Sohn Peter benutzen, um die Welt zu zerstören, damit das Paralleluniversum überlebt. Olivia versucht, Peter zu retten und gelangt mit einer Täuschungsaktion in seine Wohnung, wo sie ihn über das Vorhaben seines echten Vaters aufklärt ... Mittlerweile ist Bell aufgetaucht und will Walter und seinen Freunden helfen, die Parallelwelt zu verlassen.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
12
