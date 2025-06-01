Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 7: Kontrolle
42 Min.Ab 12
Der Sohn eines hochrangigen Massive Dynamic-Mitarbeiters wird entführt. Bei der Flucht sterben mehrere Polizisten durch die Waffe einer Kollegin, die sich auch selbst erschießt. Es scheint, als habe es die Fringe-Abteilung mit einer Art Bewusstseinskontrolle zu tun. Bei der Übergabe der geforderten zwei Millionen Dollar kommt schließlich heraus, dass der eigentliche Entführer der 15-jährige Tyler selbst ist, der jetzt Peter in seiner Gewalt hat ...
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen