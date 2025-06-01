Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 3: Der Colonel
42 Min.Ab 12
Ein Mensch explodiert in einer U-Bahn-Station; es finden sich jedoch keine Sprengstoffspuren. Walter stellt fest, dass ein Serum für die Veränderungen im Körper verantwortlich ist, nur was die Explosion auslöst, bleibt unklar. Die Spur führt in den Irak zu einem Geheimprojekt mit dem Namen "Tin Man", an dem noch andere Soldaten beteiligt waren, die also auch potenzielle Bomben wären. Schließlich fällt der Verdacht auf einen untergetauchten Colonel ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen