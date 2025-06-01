Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 15: Jacksonville
42 Min.Ab 12
In New York sorgen merkwürdige Erdstöße für Unruhe bei den Menschen. In einem Bürohaus wackeln plötzlich die Wände und es gibt nur einen Überlebenden. Der ist allerdings aus mehreren Menschen zusammengesetzt und stirbt kurz darauf. Walter stellt fest, dass er aus der Parallelwelt stammt, vor der Bell Olivia einst gewarnt hatte. Auch das Bürohaus kam von dort. Walter sagt voraus, dass demnächst ein Haus mit gleicher Masse aus dieser in die andere Welt hinübergezogen werden wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen