Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 5: Traumfänger
42 Min.Ab 12
Sam Weiss spürt, dass Olivia von Charlies Tod sehr getroffen ist. Er besorgt ihr ein neues Projekt, um ihrem Leben wieder Halt zu geben. Sie soll von allen Menschen, die etwas Rotes tragen, Visitenkarten sammeln. Wenig später erschüttert eine Reihe mysteriöser Morde Seattle. Es stellt sich heraus, dass die Mörder, die selbst kurz nach den Taten starben, unter Schlafstörungen litten und in Behandlung bei Dr. Nayak waren. Dieser hat ihnen einen Biochip ins Gehirn gesetzt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen