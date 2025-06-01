Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 4: Masse mal Geschwindigkeit
42 Min.Ab 16
In verschiedene kryotechnische Firmen wird eingebrochen; dabei werden sämtliche dort gelagerten Köpfe gestohlen. Es scheinen die Gestaltwandler - und somit auch Charlie - dahinter zu stecken, die offensichtlich auf der Suche nach einem bestimmten Kopf sind. Walter und Peter versuchen, die Gestaltwandler unter den Menschen sichtbar zu machen. Dafür reaktivieren sie Rebecca, die Walter vor Jahren, unter verschiedene psychoaktive Drogen gesetzt, schon ein Mal geholfen hat ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen