Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 12: Das Summen von Edina
42 Min.Ab 12
Ein State Trooper greift außerhalb der Kleinstadt Edina einen kleinen Jungen auf, der sich plötzlich in ein entstelltes Monstrum verwandelt. Auf dem Revier schreibt der Polizist einen Bericht und fügt ein Foto des Jungen hinzu, als mehrere Männer mit ähnlichen Missbildungen am Kopf hereinstürmen, die Polizisten erschießen und den Jungen mitnehmen. Olivia und ihr Team stehen vor einem Rätsel ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen