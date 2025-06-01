Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Snakeheads

WarnerStaffel 2Folge 9
Snakeheads

SnakeheadsJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 9: Snakeheads

42 Min.Ab 16

Ein Schiff läuft vor Boston auf Grund. An Bord sind Chinesen, die auf schreckliche Art gestorben sind: Ein parasitärer Wurm hat in ihnen gelebt und sich den Weg ins Freie gebahnt. Wie sich herausstellt, wird die Lymphdrüse des Wurms als Wundermittel eines verrückten chinesischen Arztes gegen jedwede Immunschwäche verwendet. Das Fringe-Team findet über einen dieser Patienten die Hinterleute, eine chinesische Menschenschmugglerbande ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen