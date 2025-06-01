Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Das Grauen aus der Tiefe

WarnerStaffel 2Folge 13
Das Grauen aus der Tiefe

Das Grauen aus der TiefeJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 13: Das Grauen aus der Tiefe

42 Min.Ab 12

Ein Holländer betritt das Büro einer Firma, die in der Ölbranche tätig ist. Plötzlich stürzt er zu Boden, spuckt Blut und stirbt. Von diesem seltsamen Todesfall alarmiert, kommen Peter und Olivia in die Firma, um Informationen zu sammeln. Bald wird klar, dass von dem Toten ein gefährlicher Krankheitserreger auf andere Menschen übergesprungen ist und eine Epidemie auszubrechen droht. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen