Zwischen Mom Life & Laufsteg- Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümelJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 13: Zwischen Mom Life & Laufsteg- Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümel
22 Min.Folge vom 11.07.2026
Eigentlich gibt es nichts was sie nicht kann! Doch wenn es bei Barbara Meier um ihre zwei Kinder geht, ist alles andere egal. Mit Clivia und Katharina plaudert sie über ihr Momlife & warum da nicht immer alles perfekt ist- aber auch über die 2 Dinge, die sie tatsächlich überhaupt nicht kann.
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FrühlingsgeBlümel
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Genre:Talk, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4