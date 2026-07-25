Schönheits-OPs im CheckJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 15: Schönheits-OPs im Check
21 Min.Folge vom 25.07.2026
Die Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer ist heute zu Gast bei Clivia und Katharina. Sie spricht offen über Faceliftings, Botox & Co und gibt Antworten auf alles, was die beiden wissen wollen. UND wir lüften das Geheimnis des teuersten Faceliftings der Welt von Ikone Chris Jenner!
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Genre:Talk, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4