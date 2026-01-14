Die Prinzessin ohne ErbseJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 1: Die Prinzessin ohne Erbse
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Die königliche Erbse wurde gestohlen. Wie soll der Prinz nun testen, ob er eine echte Prinzessin vor sich hat? Ein spannender neuer Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0