F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 9: Rotkäppchen auf Abwegen
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Rotkäppchen weigert sich, die Großmutter zu besuchen! Sie möchte lieber Polizistin werden als mit der alten Dame abzuhängen. Die Agenten der Märchenpolizei haben alle Hände voll damit zu tun, Rotkäppchen die Polizeiarbeit madig zu machen, damit das Märchen wieder seinen richtigen Weg nehmen kann.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0