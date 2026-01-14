Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Rotkäppchen weigert sich, die Großmutter zu besuchen! Sie möchte lieber Polizistin werden als mit der alten Dame abzuhängen. Die Agenten der Märchenpolizei haben alle Hände voll damit zu tun, Rotkäppchen die Polizeiarbeit madig zu machen, damit das Märchen wieder seinen richtigen Weg nehmen kann.

