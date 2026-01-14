Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 5vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026

Jack hat eine Kuh gegen magische Bohnen getauscht. Aus den Bohnen wächst eine riesige Bohnenranke bis in den Himmel hinauf. Jack klettert nach oben und wird prompt von einem Riesen gefangengenommen und eingesperrt. Der Riese behauptet, Jack habe ihn bestohlen. Die Ermittler der Märchenpolizei müssen nicht nur Jacks Unschuld beweisen, sondern auch den wahren Täter ermitteln.

Studio 100 International
