F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 10: Ali Baba und die 40 Eingesperrten Räuber
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Eigentlich soll Ali Baba die Schätze der 40 Räuber stehlen. Doch leider stellt er sich nicht gerade clever an. Außerdem hat die Märchenpolizei die 40 Räuber bei einem Banküberfall geschnappt und eingesperrt. Ali Baba kann ihnen nicht in ihre Räuberhöhle folgen. Die Agenten der Märchenpolizei müssen schleunigst eingreifen.
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0