Kleine Meerjungfrau wider WillenJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 12: Kleine Meerjungfrau wider Willen
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Bei einem Angelausflug kommen die Agenten Anderson und Legend versehentlich dem Märchen der kleinen Meerjungfrau in die Quere. Die Meerjungfrau verliebt sich in Johnny Legend und wird menschlich. Chris Anderson dagegen verwandelt sich in eine Nixe. Jetzt muss schnell etwas geschehen, sonst lassen sich die Verwandlungen nicht mehr rückgängig machen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0