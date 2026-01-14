Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Kleine Meerjungfrau wider Willen

Studio 100 International
Staffel 2
Folge 12
vom 14.01.2026
Folge 12: Kleine Meerjungfrau wider Willen

25 Min.
Folge vom 14.01.2026

Bei einem Angelausflug kommen die Agenten Anderson und Legend versehentlich dem Märchen der kleinen Meerjungfrau in die Quere. Die Meerjungfrau verliebt sich in Johnny Legend und wird menschlich. Chris Anderson dagegen verwandelt sich in eine Nixe. Jetzt muss schnell etwas geschehen, sonst lassen sich die Verwandlungen nicht mehr rückgängig machen.

