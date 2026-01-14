F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 13: Märchenland in Gefahr
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Dem Chef der Märchenpolizei wurde das Märchenbuch geklaut. Alle Änderungen, die in dem Buch vorgenommen werden, passieren auch im Märchenland. Im schlimmsten Fall hört es sogar auf, zu existieren! Die Agenten der Märchenpolizei müssen die Diebe so schnell wie möglich finden.
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0