SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1
Folge 1: Er oder sie

47 Min.Ab 12

Kripo-Hauptkommissar Kern wird bei einem Überfall mit einem Messer verletzt. Seltsam ist sein Aufzug: Er trägt Frauenkleider, angeblich, weil er verdeckt ermittelte. Sein Kollege Bruno ist davon überzeugt, dass Kern lügt ...

