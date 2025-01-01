Für alle Fälle Stefanie
Folge 15: Vertrauen ist gut ...
46 Min.Ab 12
Unter strenger Bewachung wird der mordverdächtige Untersuchungshäftling Keitel in der Klinik behandelt. Auf Stephanie wirkt er sehr sympathisch, gar nicht wie ein Verbrecher. Zu spät merkt sie, dass Keitel sie mit seiner freundlichen Tour nur um den Finger gewickelt hat ...
