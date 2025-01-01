Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 16
46 Min.Ab 12

Georg Pohlmann ist begeistert von seiner neuen Freundin Ludmilla, die er aus einem russischen Katalog ausgesucht hat. Auch die junge Frau scheint von ihrem deutschen Mann sehr angetan. Ihr Glück hält jedoch nur bis zu dem Moment, als bei Ludmilla eine schwere Krankheit festgestellt wird. Bei Georg erwacht das Misstrauen: Wusste sie von ihrem Leiden und hat ihn nur ausgenutzt, um in Deutschland besser medizinisch versorgt zu werden?

