Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Gekauftes Glück
46 Min.Ab 12
Georg Pohlmann ist begeistert von seiner neuen Freundin Ludmilla, die er aus einem russischen Katalog ausgesucht hat. Auch die junge Frau scheint von ihrem deutschen Mann sehr angetan. Ihr Glück hält jedoch nur bis zu dem Moment, als bei Ludmilla eine schwere Krankheit festgestellt wird. Bei Georg erwacht das Misstrauen: Wusste sie von ihrem Leiden und hat ihn nur ausgenutzt, um in Deutschland besser medizinisch versorgt zu werden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH