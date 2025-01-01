Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Kein Erbarmen mit Mama

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 11
Kein Erbarmen mit Mama

Kein Erbarmen mit MamaJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 11: Kein Erbarmen mit Mama

47 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Sabine Eiche hat ihr Leben im Griff: Sie ist eine erfolgreiche Innenarchitektin, die Finanzen stimmen, Tochter und Sohn besuchen ein Elite-Gymnasium. Die Fassade beginnt jedoch zu bröckeln, als bei ihr nach einem schweren Sturz neben einem Schädelriss zahlreiche Verletzungen diagnostiziert werden, die offenbar von Schlägen herrühren ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen