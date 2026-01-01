Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Die letzte Reise
47 Min.Ab 12
Juliane leidet an einer krankhaften Veränderung im Gehirn - sie wird nur noch kurze Zeit leben. Während sie ihrem Mann das Geheimnis verschweigen will, sorgt Stephanie dafür, dass ihr Abschiedsbrief sein Ziel früher erreicht ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH