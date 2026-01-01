Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Die letzte Reise

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 5
Die letzte Reise

Die letzte ReiseJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Die letzte Reise

47 Min. Ab 12

Juliane leidet an einer krankhaften Veränderung im Gehirn - sie wird nur noch kurze Zeit leben. Während sie ihrem Mann das Geheimnis verschweigen will, sorgt Stephanie dafür, dass ihr Abschiedsbrief sein Ziel früher erreicht ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

