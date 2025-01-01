Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Fluchtweg
47 Min.Ab 12
Schwester Stephanie findet vor der Tür des Luisenkrankenhauses einen Verletzten, der behauptet, der Sohn von Klinikchef Friedländer zu sein. Für die Schwestern ist das ein Rätsel, denn der Professor hat nie von einem Sohn erzählt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH