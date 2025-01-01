Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Carpe diem
44 Min.Ab 12
Florian beobachtet, wie die Rollstuhlfahrerin Maja in einen Kanal stürzt. Er springt hinterher und rettet sie. In der Klinik erklärt Florian den Ärzten, dass er HIV-positiv ist. Durch seine Tat hat er sich selbst in große Gefahr gebracht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH