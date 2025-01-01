Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Singapur San Francisco

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 22
Singapur San Francisco

Singapur San FranciscoJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Singapur San Francisco

45 Min.Ab 12

Die zweifache Mutter Miriam hat als Angestellte das Krankenhaus gerade verlassen und kommt als Patientin wieder zurück. Als sie die Geschäftsfrau Angela trifft, haben die beiden bei den Themen Privatleben und Beruf unterschiedliche Ansichten. Als Angela erfährt, wie qualifiziert Miriam ist, bietet sie ihr einen sehr lukrativen Job an ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen