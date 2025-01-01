Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 23
Folge 23: Schuld und Sühne

45 Min. Ab 12

Seit längerer Zeit quält sich Pauline mit unklaren Beschwerden, für die bisher niemand eine Erklärung fand. Schuld an ihrem Leiden ist möglicherweise eine psychische Krise. Ihr blinder Mann Marcel fordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Ihm zuliebe würde sie fast alles tun - und genau das wird ihr zum Verhängnis ...

