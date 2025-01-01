Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Schuld und Sühne
45 Min.Ab 12
Seit längerer Zeit quält sich Pauline mit unklaren Beschwerden, für die bisher niemand eine Erklärung fand. Schuld an ihrem Leiden ist möglicherweise eine psychische Krise. Ihr blinder Mann Marcel fordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Ihm zuliebe würde sie fast alles tun - und genau das wird ihr zum Verhängnis ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH