Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Bangen und Hoffen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 25
Bangen und Hoffen

Bangen und HoffenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 25: Bangen und Hoffen

45 Min.Ab 12

Auf einer Parkbank finden Professor Friedländer und seine Frau Vera die 17-jährige Netty - hochschwanger, frierend und verzweifelt. Vera überzeugt das Mädchen, mit ihr in die Klinik zu fahren. Friedländer soll schon nach Hause gehen und einen heißen Grog machen - auf der Fahrt verunglückt der Krankenwagen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen