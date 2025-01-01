Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Bangen und Hoffen
45 Min.Ab 12
Auf einer Parkbank finden Professor Friedländer und seine Frau Vera die 17-jährige Netty - hochschwanger, frierend und verzweifelt. Vera überzeugt das Mädchen, mit ihr in die Klinik zu fahren. Friedländer soll schon nach Hause gehen und einen heißen Grog machen - auf der Fahrt verunglückt der Krankenwagen ...
