Für alle Fälle Stefanie
Folge 30: Probezeit für die Liebe
45 Min.Ab 12
Praktikantin Paula Busch trifft ihre Studentenliebe Achim wieder. Die Gefühle flammen erneut auf, doch dann erfährt Paula, dass Achim und sie sich um die gleiche Klinik-Stelle beworben haben. Eine Probezeit soll entscheiden, wer von beiden bleiben darf ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH