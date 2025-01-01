Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Türkische Hochzeit

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 31
Folge 31: Türkische Hochzeit

45 Min.Ab 12

Sven liebt Yesim, eine in Deutschland aufgewachsene junge Türkin. Nach einer gemeinsamen Nacht wird das Paar von Yesims Bruder Hakan überrascht, der sich auf Sven stürzt. Bei dem Handgemenge zieht sich Sven einen komplizierten Armbruch zu. Doch nicht nur Hakan ist von der deutsch-türkischen Verbindung wenig begeistert. Yesim muss befürchten, nach Istanbul zurückgeschickt zu werden. Mit einer Verzweiflungstat setzt sie ungewollt ihr Leben aufs Spiel ...

