Für alle Fälle Stefanie
Folge 33: Überleben, weiterleben
44 Min.Ab 12
Noch immer wird Klara von schwerer Trauer über Friedrichs Tod geplagt. Schwester Stephanie versucht mit viel Einfühlungsvermögen, ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Zur gleichen Zeit wundern sich einige darüber, wie sehr sich Iris Melba-Eckelt verändert hat. Teilweise ist die alte Zynikerin erstaunlich verständnisvoll, dann wieder unvermutet gereizt. Und ganz merkwürdig scheint sie die Begegnung mit Martas Baby zu berühren. Sally und Fränzi haben bald einen Verdacht ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH