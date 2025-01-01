Ein Augenblick ohne EinsamkeitJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 34: Ein Augenblick ohne Einsamkeit
44 Min.Ab 12
Die Angst vor einer Krebs-Erkrankung wirft Iris Melba-Eckelt ziemlich aus der Bahn. Die Begegnung mit Krebspatientin Biedermann bewegt sie sehr. Umgekehrt klammert sich Frau Biedermann an sie - unter dem Einfluss der Schmerzmittel hält sie Iris für ihre Tochter, mit der sie seit langem zerstritten ist ...
