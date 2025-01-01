Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: Der erste Stein
44 Min.Ab 12
Andrea, von Beruf Polizistin, und Ulrike, die sich als Demonstrantin engagiert, wurden beide auf der gleichen Demonstration Opfer einer Gewalteskalation. Die beiden Frauen, die noch dazu auf derselben Station landen, finden sich nicht gerade sympathisch. Eine äußerst unangenehme Situation ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH