Für alle Fälle Stefanie

Der erste Stein

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 38
Der erste Stein

Folge 38: Der erste Stein

44 Min.Ab 12

Andrea, von Beruf Polizistin, und Ulrike, die sich als Demonstrantin engagiert, wurden beide auf der gleichen Demonstration Opfer einer Gewalteskalation. Die beiden Frauen, die noch dazu auf derselben Station landen, finden sich nicht gerade sympathisch. Eine äußerst unangenehme Situation ...

SAT.1 GOLD
