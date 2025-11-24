Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Schulhof-Revolution: Wie ein Direktor Berlins Problemschule umkrempelt

ProSiebenFolge vom 24.11.2025
Schulhof-Revolution: Wie ein Direktor Berlins Problemschule umkrempelt

Schulhof-Revolution: Wie ein Direktor Berlins Problemschule umkrempeltJetzt kostenlos streamen