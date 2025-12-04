Das Geschäft mit den Mystery BoxenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.12.2025: Das Geschäft mit den Mystery Boxen
43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 4. Dezember 2025: Ein Smartphone für 15 Euro - reale Chancen oder cleveres Geschäftsmodell? // Burlesque trifft Hundetraining: Wie viel verdienen Christina und Helge? // Ein Dorf macht die Mega-Dusche an: das verrückteste Feuerwehr-Training Japans // Body Secret: Mehr Kraft durch die richtige Atmung
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen