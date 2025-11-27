Welle weg! Rätselhaftes Verschwinden der Münchner EisbachwelleJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.11.2025: Welle weg! Rätselhaftes Verschwinden der Münchner Eisbachwelle
51 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 27. November 2025: Bambus-Gerüstbauer in China / Adventskalender-Hype / Dos & Dont's beim Onlineshopping / Rätselhaftes Verschwinden der Münchner Eisbachwelle / 10 Fragen an einen ehemaligen Alcatraz-Insassen
