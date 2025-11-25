Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Inside Bundespräsidialamt: Was machen die da im Schloss Bellevue?

ProSieben
Folge vom 25.11.2025
Inside Bundespräsidialamt: Was machen die da im Schloss Bellevue?

Folge vom 25.11.2025: Inside Bundespräsidialamt: Was machen die da im Schloss Bellevue?

45 Min.
Ab 12

Themen der Sendung vom 25. November 2025: Inside Bundespräsidialamt: Wie arbeitet unser Staatsoberhaupt? // Was deine Zunge über dich verrät - der KI-Tee-Check im Café! // Warm, teuer, besser? Der große Winterschuh-Check! // Stranger than Fiction: Die unsinkbare Katze

