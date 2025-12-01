Zum Inhalt springenBarrierefrei
Themen der Sendung vom 1. Dezember 2025: Venezuela-Krise: Worum geht es Trump wirklich? // Krank schreiben lassen im Supermarkt: Der Doktor neben der Obstabteilung // Philip Siefer: Kondom-King // Früchte der Extraklasse: Eine Mango für 1000 Euro? // Snack Fact: Eier machen schlau!

