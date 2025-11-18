Der harte Weg zum Rikscha-Fahrer in TokioJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.11.2025: Der harte Weg zum Rikscha-Fahrer in Tokio
43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 18. November 2025: Sprachwunder aus China: Die Maske, die jeden zweisprachig macht // Mit Muskelkraft durch Tokio: Reporter Vincents Rikscha-Mission // Heli-Mission im Hochgebirge: Wenn jede Sekunde zählt // Stranger than Fiction: Der treuste Hund der Welt
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
12
