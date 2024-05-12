Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2024 Folge 13 vom 12.05.2024
51 Min. Folge vom 12.05.2024

Es gibt Orte auf der Welt, von denen jeder schon einmal gehört hat, die einem doch völlig fremd sind. Die Osterinsel ist so ein Ort. Berühmt durch ihre weltweit einzigartigen Kunstwerke: den Moai, überlebensgroße Statuen aus Vulkanstein. Die Einheimischen nennen ihre Insel und auch sich selbst Rapa Nui. Sie halten zusammen, um ihre Kultur und diesen magischen Ort zu bewahren. Denn das Paradies ist in großer Gefahr!

