Die Osterinsel - Paradies in GefahrJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 13: Die Osterinsel - Paradies in Gefahr
51 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12
Es gibt Orte auf der Welt, von denen jeder schon einmal gehört hat, die einem doch völlig fremd sind. Die Osterinsel ist so ein Ort. Berühmt durch ihre weltweit einzigartigen Kunstwerke: den Moai, überlebensgroße Statuen aus Vulkanstein. Die Einheimischen nennen ihre Insel und auch sich selbst Rapa Nui. Sie halten zusammen, um ihre Kultur und diesen magischen Ort zu bewahren. Denn das Paradies ist in großer Gefahr!
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben