ProSiebenStaffel 2024Folge 27vom 17.11.2024
Folge 27: Geheimnisvolle Unterwelten

50 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Ein rasanter Trip auf dem Mountainbike in ein unterirdisches Höhlensystem in Slowenien, eine spektakuläre Tauchtour auf der Halbinsel Yukatan und eine gigantische "Stadt unter der Stadt" in der Asien-Metropole Singapur: "Galileo"-Reporter Vincent Dehler löst gemeinsam mit seinen "X-Plorer"-Teams auf drei Kontinenten die größten Rätsel der Welt.

