ProSiebenStaffel 2024Folge 29vom 01.12.2024
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Tornados! Vulkane! "Galileo X-Plorer" trifft zwei Menschen, die sich freiwillig in die Nähe dieser Naturgewalten begeben. In den USA fährt das "X-Plorer"-Team mit einem Sturmjäger den gefährlichsten Wirbelstürmen der Welt hinterher. Auf Island nimmt sie eine Gefahrenjägerin mit auf ihre Mission: ganz nah ran an einen Vulkan. Das "X-Plorer"-Team will herausfinden, was die beiden antreibt.

