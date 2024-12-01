Galileo X-Plorer
Folge 29: Die Gefahrenjäger
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Tornados! Vulkane! "Galileo X-Plorer" trifft zwei Menschen, die sich freiwillig in die Nähe dieser Naturgewalten begeben. In den USA fährt das "X-Plorer"-Team mit einem Sturmjäger den gefährlichsten Wirbelstürmen der Welt hinterher. Auf Island nimmt sie eine Gefahrenjägerin mit auf ihre Mission: ganz nah ran an einen Vulkan. Das "X-Plorer"-Team will herausfinden, was die beiden antreibt.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
