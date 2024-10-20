Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Inside Texas - Ein Staat spaltet sich ab

ProSiebenStaffel 2024Folge 24vom 20.10.2024
Inside Texas - Ein Staat spaltet sich ab

Inside Texas - Ein Staat spaltet sich abJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 24: Inside Texas - Ein Staat spaltet sich ab

49 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Kein Bundesstaat der USA steht so sehr für den inneramerikanischen Konflikt wie Texas: Hier gelten die strengsten Abtreibungsgesetze, Rassismus und Liebe zu Schusswaffen sind stark ausgeprägt. In keinem US-Staat überqueren mehr illegale Migranten die Grenze. Immer mehr Texaner wollen raus aus den USA - allen voran das Texas Nationalist Movement (TNM). Sie kämpfen für Unabhängigkeit und die Loslösung von den Vereinigten Staaten. Doch was würde das für die Texaner bedeuten?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen