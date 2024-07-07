Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Turkmenistan - Im Reich des unbekannten Diktators

ProSiebenStaffel 2024Folge 16vom 07.07.2024
Turkmenistan - Im Reich des unbekannten Diktators

Turkmenistan - Im Reich des unbekannten DiktatorsJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 16: Turkmenistan - Im Reich des unbekannten Diktators

50 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12

3.600 Kilometer von Deutschland entfernt regiert einer der bizarrsten Diktatoren der Welt. Es gibt unzählige Gerüchte um den Herrscher und sein Land - von absurden Rekorden bis hin zu harten Gesetzen. Gerade einmal 25 Touristen dürfen pro Tag einreisen, damit ist das Land abgeschotteter als Nordkorea. "Galileo-Xplorer" bekommt einen seltenen Einblick in eine verborgene Welt.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen