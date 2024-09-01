Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2024Folge 19vom 01.09.2024
50 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Zwei "Galileo X-Plorer"-Redakteure verfolgen dieselbe Mission: die Aufnahmeprüfung in einen traditionellen Stamm bestehen. Für Vincent geht es zu den Seenomaden, die in Stelzenhäusern im indischen Ozean leben und als beste Taucher der Welt gelten. Johannes tritt sein Abenteuer bei den Wüstennomaden in den Weiten der Sahara an. Wer stellt sich seiner "Mission Wildnis"? Wer schafft es, Teil eines traditionellen Stammes zu werden?

