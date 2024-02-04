Die Suche - außergewöhnlichste FamilienJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 2: Die Suche - außergewöhnlichste Familien
49 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12
Eine Familie, die im radioaktiven Fukushima lebt. Ein Busunternehmen, das von Generation zu Generation in der Familiendynastie weitergegeben wird. Und eine Familie, die seit 13 Jahren als Nomaden mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das Leben dieser Menschen könnte nicht unterschiedlicher sein. Aber eines vereint sie - sie alle funktionieren als Familie. "Galileo X-Plorer" taucht in diese außergewöhnlichen Familienleben ein und zeigt, wie sie ihren Alltag meistern.
