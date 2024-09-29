Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Wildnis: Die Himalaya-Nomaden & das Dschungel-Bergvolk der Akha in Laos

ProSiebenStaffel 2024Folge 22vom 29.09.2024
51 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Zwei "Galileo X-Plorer", eine Mission: Die Aufnahme in ein traditionelles Volk. Für Harro geht es zu den Changpa - den Himalaya-Nomaden. Auf 4.600 Metern Höhe muss er auf die rund 400 Schafe und Ziegen seiner Changpa-Familie aufpassen und sich beim großen Gemeinschaftsscheren beweisen. Vincent lernt bei dem Dschungel-Bergvolk der Akha in Laos, wie man Bambus abholzt und daraus Wände baut. Außerdem muss er sich bei der Jagd gut anstellen und eine Bambusratte fangen.

