Die spektakulärsten Häuser der Welt - Black Beauty & Weltraumstation

ProSiebenStaffel 2024Folge 31vom 22.12.2024
49 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Das "Galileo X-Plorer"-Team reist um die Welt und entdeckt außergewöhnliche Traumhäuser. In Tokio erkunden sie ein Gebäude, das wie eine riesige Treppe aussieht. In den spanischen Bergen gibt es ein Haus, das an eine Weltraumstation erinnert, mit einem Dach als Sportplatz und grandioser Aussicht. In Los Angeles trifft das Team auf Bewohner, die mit einem schwarzen Konzept und Wänden voller Vinylplatten und CDs überraschen. Ein Abenteuer durch ungewöhnliche Architektur.

